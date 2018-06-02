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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12540
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вторая Мировая война, тем временем, идёт уже 608 дней.

А все это, все случилось из за этой маленькой Лжи своему советскому народу..
Столько бесполезных смертей..
Профайл

§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12540
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
только один заметил, что у 112-го фраза " 27 миллионов крестьян" в

Хм..
А что, есть разница, когда говорят о погибших или еще о чем то?
Хех..
5 шариков катятся по дороге или Шарики катятся..
Что это меняет?
Очень интересно послушать, как это меняет количество..
Профайл

* Медный
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

расшифрую.
Германия вела войну в Европе, СССР не участвовала в ней, на стороне Германии.
Россия воюет в Сирии, Казахстан не участвует в войне в Сирии,
Но СССР это Мордр, а Казахстант - страна эльфов :lol:
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»? может так дойдёт, хотя ты давно всё понял :oops:
Если пойти дальше и разобрать твой дешёвый наброс, то можно припомнить как СССР уже помогало бороться с фашизмом в Испании.
так о чём там статья Иванова? о лжи? Кайрат, ты теряешь лицо
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* Медный
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Kairat stayer:
Вторая Мировая война, тем временем, идёт уже 608 дней.

А все это, все случилось из за этой маленькой Лжи своему советскому народу..


ты раскрой мысль развивай, а не просто тупо набрасывай
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12540
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

ты раскрой мысль развивай, а не просто тупо набрасывай

Что тебе развивать?
И набросил статью о Лжи Иванов, к нему и претензии..
Я лишь обрабатываю тему..
Профайл
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