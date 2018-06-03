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§ NG.kz
В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
План работ Костанайской горэлектросети с 4-го по 8 июня с отключением потребителей частного сектора и спального районов опубликовала пресс-служба акимата Костаная. Отключения связаны с текущим ремонтом оборудования подстанций.
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§ dandiv
Re: В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 03.06.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Светофор (ул. Дулатова – Тәуелсиздик)

Этот объект наверно можно было и не указывать, там ведь ремонт улицы проводится
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