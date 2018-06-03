Цитата: частная собственность становится препятствием для дальнейшего и социального, и личного развития. Почему? Да потому, что одни могут роскошествовать и паразитировать на других.

обычно в беседах подменяется одно понятие на другое. Частная собственность и личная собственность.

Частная собственность, это та собственность из которой извлекается прибыль. Личная собственность не даёт прибыли, а используется человеком для удовлетворения своих нужд. Если личная собственность удовлетворяет нужды с извлечением прибыли (обычно уже не только владельца), то это уже частная собственность