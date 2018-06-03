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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Маркс. Знакомый и подзабытый		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Маркс. Знакомый и подзабытый
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я полностью солидарен с тем, что ни ГУЛАГ, ни многое иное выводить напрямую из учения Маркса столь же неуместно, как несерьезно выводить из Нагорной проповеди Христа и Евангелий зверства инквизиторов и конкистадоров Латинской Америки…
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§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Маркс. Знакомый и подзабытый
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12540
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Конечно..
Клетки толкований, посаженные в вольеры..
Или геноцид и голодомор с другой стороны..
А что, какая разница?
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§ Vital
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Маркс. Знакомый и подзабытый
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5599
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я столько много узнал о форумчане Марксе. Хороший ход Маркс! 8-)
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* Медный
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Маркс. Знакомый и подзабытый
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
частная собственность становится препятствием для дальнейшего и социального, и личного развития. Почему? Да потому, что одни могут роскошествовать и паразитировать на других.

обычно в беседах подменяется одно понятие на другое. Частная собственность и личная собственность.
Частная собственность, это та собственность из которой извлекается прибыль. Личная собственность не даёт прибыли, а используется человеком для удовлетворения своих нужд. Если личная собственность удовлетворяет нужды с извлечением прибыли (обычно уже не только владельца), то это уже частная собственность
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