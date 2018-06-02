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§ NG.kz
Повод радовать детей есть всегда!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский магазин «Крендель» на Складской компании «ИП Кондренко С. А.» 1 июня приглашает к себе за подарками.
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§ 112
Re: Повод радовать детей есть всегда!
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12540
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел вчера заехать туда, не доехал.
Погода какая то не предрасполагала к этому..
Может завтра..
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§ Vital
Re: Повод радовать детей есть всегда!
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5599
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Во вторник думаю тож туды заглянуть. :lol:
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