Цитата: Сыкымы:

только один заметил, что у 112-го фраза " 27 миллионов крестьян" в

Хм..

А что, есть разница, когда говорят о погибших или еще о чем то?

Хех..

5 шариков катятся по дороге или Шарики катятся..

Что это меняет?

Очень интересно послушать, как это меняет количество..