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§ NG.kz
Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники УВД Лисаковска 28 мая задержали троих мужчин, которых обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летнего студента колледжа. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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§ Обликоморале
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4619
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Поздно пить боржоми и пытаться оправдаться.
Спалился по полной.
Уже не в первый раз.
Защитник насильников и геев.
Не удивлюсь, если в один прекрасный момент ...... в общем все уже поняли. :lol:
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* 112
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Поздно пить боржоми и пытаться оправдаться.
Спалился по полной.

С чего ты решил что я оправдываюсь?
Меня понимаешь, твои личные проблемы интересуют меньше всего..
То есть никак и можешь успокоиться..
Смотрю ты с раннего утра уже начал гоняться за мной.
Пиши согласно теме статьи, тогда и поговорим.
Нет, так давай до свидания..
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