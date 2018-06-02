112 Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12537

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:46 Цитата: Обликоморале:

Поздно пить боржоми и пытаться оправдаться.

Спалился по полной.

С чего ты решил что я оправдываюсь?

Меня понимаешь, твои личные проблемы интересуют меньше всего..

То есть никак и можешь успокоиться..

Смотрю ты с раннего утра уже начал гоняться за мной.

Пиши согласно теме статьи, тогда и поговорим.

Нет, так давай до свидания..