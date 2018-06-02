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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Народный субботний закускам./не путать с едой

а где 2 -е по 50 ну или одна сто как минимум? :-o
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3646
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Чёт тара для него маловата,
Он за шиворот по тяжёлой заливает :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 3 неделі,первый раз прошёл дождь,

как хорошо стало, ну какОМ,-
после обеда... :lol: :oops: :-o
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4619
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я в отличии от некоторыхъ спиртное не рекламирую.
Я за зож. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4619
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

1. Сало мне с России привезли на днях. Бульба уже покупная, а огурчики свои.
2. Мадам вы меня , по поводу заливать, с другими персами попутали.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4619
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полетела американская ответка на европейскую строптивость. ФРС:
Deutsche Bank - проблемный банк.
Упс. Пиндосы начинают немцев кошмарить.
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