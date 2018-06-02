Цитата: Медный:

Россия воюет сейчас в Сирии, а Казахстан союзник по ОДКБ. но тебя это не смущает.



Недавно за Сирию Президент Республики Беларусь А. Лукашенко, тоже союзники по ОДКБ, озвучивал, что там сирийский народ сам разберётся, не надо ходить петухами и оставить их в покое. Да и за Украину на днях свою позицию озвучил: "Если Украина будет в НАТО - другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией "воевать со всеми", то это третья ситуация - еще более сложная, - заметил он. - Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, - вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным".



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