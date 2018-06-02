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Медный:
СССР вместе с Гитлеровской Германией и что не так? Союзники, уж извини. Россия воюет сейчас в Сирии, а Казахстан союзник по ОДКБ. но тебя это не смущает.
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Медный:
Короче, мыслим двойными стандартами, так победим! да?
Да, Малой, противостояние в Сирии упоминаешь, Казахстан в этой войне не участвует. Никаких двойных стандартов, не надо никого побеждать, внутренними делами надо заниматься. Вторую мировую войну против фашизма выиграла коалиция, многие страны внесли свою лепту. Противостояние продолжается, с 3 по 15 июня текущего года НАТО проводит учения «Сэйбр страйк», в Германию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Прибалтику перебросили из США танки «Абрамс», боевые машины «Брэдли», гаубицы «Паладин» и.т.д. При этом военный бюджет НАТО в разы превышает бюджеты их условных противников, не стоит чем то мериться. У кого высокотехнологичное оружие, те и имеют преимущества. Израиль в 1967 году выиграл 6 дневную войну против Сирии, Египта. Ирака и Алжира, у которых вооружение было Советским. Ну и 1982 году Израиль в ходе операции "Медведка 19" уничтожил за корткое время Сирийские ПВО тоже Советские в Ливане, использовали ракеты класса «земля-земля» и дальнобойную артиллерию. При этом использовались боеприпасы, обладающие способностью наводиться на цель с помощью лазерного луча. Через 10—12 минут после ракетного удара по сирийским позициям был нанесён удар силами около 100 самолётов. Израильская авиация действовала группами по 2—6 истребителей-бомбардировщиков.