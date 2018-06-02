/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ИВАНОВ: Функция лжи		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 5«12345»
§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
Читать новость

§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старый хороший мультик: вот так друзей теряют, вот так теряют совесть.
Пардон. Марик спасибо за подсказку ;-)

вот рабочий линк. http://mults.info/mults/?id=1822

[Исправлено: elektron, 02.06.2018 - 18:20]
Профайл

* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вот так друзей теряют, вот так теряют совесть.

Очередная Ложь..
Для того чтобы потерять друга, его нужно для начала приобрести естественным на то путем..
Ровно так же как и настоящую Совесть..
И во вторых, сайт заражен вирусами..
Профайл

§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Очередная Ложь..Для того чтобы потерять друга, его нужно для начала приобрести естественным на то путем..Ровно так же как и настоящую Совесть..

В чём ложь? Что если нет друзей, то все такие собаки не очень хорошие? Или не мы ли сами в ответе за свои действия и совесть? Что то новое. :-x За подсказку с сайтом отдельное спасибо, не проверил. :-)
Профайл

* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
чём ложь? Что

В самом существовании сего друга..
Профайл

§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В самом существовании сего друга..

Ну это перебор, у меня тут по германии 3 друга на которых могу положиться, 2-ое Кустанайцы, ой Костанайцы ;-) один Карагандинец
Плюс в Костанае и Челябинске и под Рязанью, ещё пару, где я могу всегда нагрянуть. ;-)
И никакой лжи, хотя с некоторыми только по скайпу или ватсэпу общаемся больше. Кстати и у меня в гостях тоже были.

[Исправлено: elektron, 02.06.2018 - 18:50]
Профайл

* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
это перебор, у меня тут по германии 3 друга на которых могу положиться, 2-ое Кустанайцы, ой Костанайцы один Карагандинец

Мультик про тебя что ли?
Профайл

§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мультик про тебя что ли?

Ну как видишь у меня то всё в порядке ;-)
это у тебя сомнения вроде Цитата:
112:
В самом существовании сего друга..
Профайл

* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну как видишь у меня то всё в порядке
это у тебя сомнения вроде Ц

У меня были сомнения насчет друзей у человека в Общем.
А не лично тебя..
Ты уже как Обликоморале рассуждаешь..
Ты же мультик привел и там намекнул..
Я говорю, что прежде чем потерять друга, нужно его приобрести и друг поймет тебя, в любом случае.
На то и друг.
Если не поймет и не примет таким тебя какой ты есть, то он вовсе никогда не был твоим Другом..
Так что потерять ты его совсем не можешь, потому что не Друг он тебе..
Профайл

§ Сыкымы
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.06.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я только один заметил, что у 112-го фраза " 27 миллионов крестьян" в посте #5 и в цитатах этой фразы видоизменилась на "миллионы крестьян"? Или это мне приснилось?
Профайл

§ Сыкымы
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.06.18 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно, будем делать скриншоты - чтобы не было обид и двусмысленностей. Скриншот оспорить уже сложней, не так ли?
Профайл

§ Медный
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
facebook.com/skrepohistory

да! мишка, водка, балалайка, шапка-ушанка, серп и молот
Не кажется ли тебе зашкварным, брать инфу из такого источника?

СССР вместе с Гитлеровской Германией и что не так? Союзники, уж извини. Россия воюет сейчас в Сирии, а Казахстан союзник по ОДКБ. но тебя это не смущает.
по поводу того, что война шла и США не вмешивалось в то время, ты как то не упомянул,наверное забыл. Не думаю что у США были союзнические военные договора с Германией. надо посмотреть

Короче, мыслим двойными стандартами, так победим! да?

[Исправлено: Медный, 03.06.2018 - 02:40]
Профайл

§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4619
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Мне в отличии от тебя, сожалеть не апчем.
Я как ты фейкометством не занимаюсь. Бред не пишу, заднию не включаю, не сливаюсь.
Профайл

* Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
СССР вместе с Гитлеровской Германией и что не так? Союзники, уж извини. Россия воюет сейчас в Сирии, а Казахстан союзник по ОДКБ. но тебя это не смущает.

Цитата:
Медный:
Короче, мыслим двойными стандартами, так победим! да?


Да, Малой, противостояние в Сирии упоминаешь, Казахстан в этой войне не участвует. Никаких двойных стандартов, не надо никого побеждать, внутренними делами надо заниматься. Вторую мировую войну против фашизма выиграла коалиция, многие страны внесли свою лепту. Противостояние продолжается, с 3 по 15 июня текущего года НАТО проводит учения «Сэйбр страйк», в Германию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Прибалтику перебросили из США танки «Абрамс», боевые машины «Брэдли», гаубицы «Паладин» и.т.д. При этом военный бюджет НАТО в разы превышает бюджеты их условных противников, не стоит чем то мериться. У кого высокотехнологичное оружие, те и имеют преимущества. Израиль в 1967 году выиграл 6 дневную войну против Сирии, Египта. Ирака и Алжира, у которых вооружение было Советским. Ну и 1982 году Израиль в ходе операции "Медведка 19" уничтожил за корткое время Сирийские ПВО тоже Советские в Ливане, использовали ракеты класса «земля-земля» и дальнобойную артиллерию. При этом использовались боеприпасы, обладающие способностью наводиться на цель с помощью лазерного луча. Через 10—12 минут после ракетного удара по сирийским позициям был нанесён удар силами около 100 самолётов. Израильская авиация действовала группами по 2—6 истребителей-бомбардировщиков.
Профайл

* Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Россия воюет сейчас в Сирии, а Казахстан союзник по ОДКБ. но тебя это не смущает.


Недавно за Сирию Президент Республики Беларусь А. Лукашенко, тоже союзники по ОДКБ, озвучивал, что там сирийский народ сам разберётся, не надо ходить петухами и оставить их в покое. Да и за Украину на днях свою позицию озвучил: "Если Украина будет в НАТО - другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией "воевать со всеми", то это третья ситуация - еще более сложная, - заметил он. - Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, - вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным".

belta.by/president/view/lukashenko-vidit-g..
Профайл

* Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
да! мишка, водка, балалайка, шапка-ушанка, серп и молот
Не кажется ли тебе зашкварным, брать инфу из такого источника?


Нет не кажется, что тебя смущает?

Пожалуйста без мишки, балалайки и.т.д:

ru.wikipedia.org/wiki/Парад_на_Красной_площади_1_мая_1941_года
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 5«12345»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 2
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх