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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Иногда и поощрять не помешает

Просто так?
Это вообще как?
Пришел работник к тебе и ты не смотря на весь коллектив, который на тебя пашет много лет,ёстарается, вкалывает по полной ради премиальных, ты этому работнику вот так вот сразу премию 100 процентов бухнешь еще до окончания сдельной работы всем коллективом, в начале первой декады?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3646
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.06.18 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
нужно это заработать, заслужить.. Заслужить Доверие..

А не припомнишь сколь раз ты в лужу опой тут плюхался?
Так сказать подрывал оказанное тебе доверие

[Исправлено: kbkz1980, 03.06.2018 - 00:43]
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.18 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ещё "нашего земляка" забыл как то упомянуть, и мой зёма тагузаковский пропал куда то :oops:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
припомнишь сколь рас ты в

Хм..
К тебе никакого доверия нет и быть никогда не может.
Ни льсти ни себе ни другим, пытаясь завуалировать Это семечками, шелухой какой то бытовухи..
И в конце концов ты в 13й раз обещала и натаскивала других не разговаривать со мной..
Премного Благодарен, если ты сдержишь свое 13е Обещание и не будешь бегать вокруг да около с глупыми , какими то хищническо личными высказываниями..
За сим Откланиваюсь..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.18 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Для начала, чтобы что то приобрести, нужно это заработать, заслужить..

Ну во первых учитывая ситуацию форума, нет серых, можно наверное и исключение сделать, ради интереса общения, что бы не ждать пол часа час или до утра...
или тебе в зависть, что ПП получил а остальные пусть преклоняются?
А в самых первых, так не общаются с женщинами, манерам тебе бы ещё подучиться ;-)

[Исправлено: elektron, 02.06.2018 - 20:04]
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3646
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.06.18 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я просто не лезу в те темы где мало понимаю,
А ты везде со своим бла-бла лезешь
И если говоришь о чьем то удалённом смс
Вспомни сколь их было у тебя,
И ооочень интересно,что там было.
Сейчас то тоже пучит высказаться
Вот только ПП останавливает,вцепился и ведёшь себя смирно.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну во первых учитывая ситуацию форума, нет серых, можно наверное и исключение сделать
или тебе в зависть, что

При чем тут зависть?
Ты видел что творилось тут что мне дали ПП?
Да в каждой теме судачили, а в вопросах к редакции поголовно все начали жаловаться, мол ЗА что и тд и тп, я получил ПП?
Начиная с Флуда и заканчивая там..
Хотя в Комментировании в новых правилах у Тимура я говорил за Всех, чтобы все были Равны.
Так что врать не надо и тем более меня уличать в зависти..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
самых первых, так не общаются с женщинами, манерам тебе бы ещё подучиться

А во вторых она для меня не женщина, она оппонент на сайте, коллега..
Который всячески ходит вокруг меня и строполит вмех вокруг как собак, чтобы со мной не разговаривали и тем более сама ничем не гнушается..
Попроси ее, коли ты выступил защитником, и впредь не трогать меня никоим образом в личных оскорблениях личного характера..
Если ручаешься за нее, так и говори..
Потому что два года я ее по человечески прошу Изыди..
Значит Отстань.
Игнорируй..
Она пообещала.
12 раз..
Но вот в 13й опять не выдержала и всячески опять начала приставать..
И да, понаблюдай как нибудь за сим сам..
И если ручаешься за нее, тогда сам и отвечай за все те приставучести, что она предъявляет ко мне..
Вам там в Деревеньке что, надоело друг другу Льстить?
Поговорите в очередной раз обо мне, смените пластинку в очередной раз, вам же что стоит?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сейчас то тоже пучит высказаться

Не понял..
Что высказать?
По темам я высказываю все то, как и всегда..
Все то, чего от меня и требуется..
Тут я пишу и выкладываю все то что писал и выкладывал..
Не понимаю твоего "пучения" так сказать..
Наоборот, ты всячески бегаешь за мной с какой то глупой просьбой Высказаться..
Высказаться о Чем?
Тебе надоело притворяться в Деревеньке пай-девочкой и гены как говорится берут свое?
Раз решила перемениться с улыбкой, выговаривая сквозь сжатые губы слово Сыр, так и держи это..
Не превращайся снова в то, чем ты есть на самом деле..
За сим снова Откланяюсь, если не возражает Электрон..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3646
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.06.18 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По темам я высказываю все то, как и всегда.. Все то, чего от меня и требуется.. Тут я пишу и выкладываю все то что писал и выкладывал

Ну ну,ранее практически листами бегал в красных штанах
Сейчас их нема
К чему бы это?
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Серый волк пропал

лето, отпуск в научно-исследовательских.. или в каком он там :-)
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.18 - 02:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
лето, отпуск в научно-исследовательских

Ну так ждёмс, отчёта! :lol: Как всегда в полном объёме. У него это интересно получается ;-)
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.18 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и познавательно 8-)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4619
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шо тут?
Опять сса...ми тряпками гоняете перса?)))
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