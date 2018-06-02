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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старый хороший мультик: вот так друзей теряют, вот так теряют совесть.
Пардон. Марик спасибо за подсказку ;-)

вот рабочий линк. http://mults.info/mults/?id=1822

[Исправлено: elektron, 02.06.2018 - 18:20]
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вот так друзей теряют, вот так теряют совесть.

Очередная Ложь..
Для того чтобы потерять друга, его нужно для начала приобрести естественным на то путем..
Ровно так же как и настоящую Совесть..
И во вторых, сайт заражен вирусами..
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§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Очередная Ложь..Для того чтобы потерять друга, его нужно для начала приобрести естественным на то путем..Ровно так же как и настоящую Совесть..

В чём ложь? Что если нет друзей, то все такие собаки не очень хорошие? Или не мы ли сами в ответе за свои действия и совесть? Что то новое. :-x За подсказку с сайтом отдельное спасибо, не проверил. :-)
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
чём ложь? Что

В самом существовании сего друга..
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§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В самом существовании сего друга..

Ну это перебор, у меня тут по германии 3 друга на которых могу положиться, 2-ое Кустанайцы, ой Костанайцы ;-) один Карагандинец
Плюс в Костанае и Челябинске и под Рязанью, ещё пару, где я могу всегда нагрянуть. ;-)
И никакой лжи, хотя с некоторыми только по скайпу или ватсэпу общаемся больше. Кстати и у меня в гостях тоже были.

[Исправлено: elektron, 02.06.2018 - 18:50]
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
это перебор, у меня тут по германии 3 друга на которых могу положиться, 2-ое Кустанайцы, ой Костанайцы один Карагандинец

Мультик про тебя что ли?
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§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мультик про тебя что ли?

Ну как видишь у меня то всё в порядке ;-)
это у тебя сомнения вроде Цитата:
112:
В самом существовании сего друга..
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну как видишь у меня то всё в порядке
это у тебя сомнения вроде Ц

У меня были сомнения насчет друзей у человека в Общем.
А не лично тебя..
Ты уже как Обликоморале рассуждаешь..
Ты же мультик привел и там намекнул..
Я говорю, что прежде чем потерять друга, нужно его приобрести и друг поймет тебя, в любом случае.
На то и друг.
Если не поймет и не примет таким тебя какой ты есть, то он вовсе никогда не был твоим Другом..
Так что потерять ты его совсем не можешь, потому что не Друг он тебе..
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§ Сыкымы
ИВАНОВ: Функция лжи
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.06.18 - 00:35
Комментарий проходит проверку.
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§ Сыкымы
ИВАНОВ: Функция лжи
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.06.18 - 00:41
Комментарий проходит проверку.
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§ Медный
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
facebook.com/skrepohistory

да! мишка, водка, балалайка, шапка-ушанка, серп и молот
Не кажется ли тебе зашкварным, брать инфу из такого источника?

СССР вместе с Гитлеровской Германией и что не так? Союзники, уж извини. Россия воюет сейчас в Сирии, а Казахстан союзник по ОДКБ. но тебя это не смущает.
по поводу того, что война шла и США не вмешивалось в то время, ты как то не упомянул,наверное забыл. Не думаю что у США были союзнические военные договора с Германией. надо посмотреть

Короче, мыслим двойными стандартами, так победим! да?

[Исправлено: Медный, 03.06.2018 - 02:40]
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