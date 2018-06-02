Цитата: elektron:

Ну как видишь у меня то всё в порядке

это у тебя сомнения вроде Ц

У меня были сомнения насчет друзей у человека в Общем.

А не лично тебя..

Ты уже как Обликоморале рассуждаешь..

Ты же мультик привел и там намекнул..

Я говорю, что прежде чем потерять друга, нужно его приобрести и друг поймет тебя, в любом случае.

На то и друг.

Если не поймет и не примет таким тебя какой ты есть, то он вовсе никогда не был твоим Другом..

Так что потерять ты его совсем не можешь, потому что не Друг он тебе..