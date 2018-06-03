Цитата: elektron:

самых первых, так не общаются с женщинами, манерам тебе бы ещё подучиться

А во вторых она для меня не женщина, она оппонент на сайте, коллега..

Который всячески ходит вокруг меня и строполит вмех вокруг как собак, чтобы со мной не разговаривали и тем более сама ничем не гнушается..

Попроси ее, коли ты выступил защитником, и впредь не трогать меня никоим образом в личных оскорблениях личного характера..

Если ручаешься за нее, так и говори..

Потому что два года я ее по человечески прошу Изыди..

Значит Отстань.

Игнорируй..

Она пообещала.

12 раз..

Но вот в 13й опять не выдержала и всячески опять начала приставать..

И да, понаблюдай как нибудь за сим сам..

И если ручаешься за нее, тогда сам и отвечай за все те приставучести, что она предъявляет ко мне..

Вам там в Деревеньке что, надоело друг другу Льстить?

Поговорите в очередной раз обо мне, смените пластинку в очередной раз, вам же что стоит?