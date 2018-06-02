Цитата: 112:

Очередная Ложь..Для того чтобы потерять друга, его нужно для начала приобрести естественным на то путем..Ровно так же как и настоящую Совесть..

В чём ложь? Что если нет друзей, то все такие собаки не очень хорошие? Или не мы ли сами в ответе за свои действия и совесть? Что то новое. За подсказку с сайтом отдельное спасибо, не проверил.