112 Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12524

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:08 Цитата: Сыкымы: театр



Весь Форум наш - театр,

В нем женщины, мужчины - все актеры:

У них свои есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль.

Семь действий в пьесе той. Сперва - Земляк

Блюющий с ревом на руках у мамки.. .



Потом - плаксивый Сыкымы с какой то сумкой,

Умыт до глянцу, нехотя, улиткой

Ползущий в форум. А затем тут Медный

Вздыхающий, как печь, с балладой грустной

В честь бровок Валентина..

А затем - здесь Маркс



Чья речь всегда проклятьями полна,

Обросший бородой, как леопард,

Ревнивый к чести, забияка в ссоре,

Готовый славу бренную искать

В борьбе со спекулянтом Добринцовым,

Который тут

С брюшком округлым, где каплун запрятан,

Со строгим взором, стриженой бородкой,

Пословиц мудрых и примеров кладезь,

- Так он играет роль.

Шестой же возраст -

Уж точно наш любимый тощий Юджин

С очками на носу и с сумкой с боку,

В штанах, что с юности берег, - широких

Для ног иссохших; мужественный голос

Сменяется опять дискантом детским,

У Йенга ищет он всегда поддержку..

Ну, а последний акт,

Конец столь странной пьесы с именем - наш Форум,

Второе детство, полузабытье

Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего....



Вильямс Шукспир..