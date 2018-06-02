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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старый хороший мультик: вот так друзей теряют, вот так теряют совесть.
Пардон. Марик спасибо за подсказку ;-)

вот рабочий линк. http://mults.info/mults/?id=1822

[Исправлено: elektron, 02.06.2018 - 18:20]
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12524
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вот так друзей теряют, вот так теряют совесть.

Очередная Ложь..
Для того чтобы потерять друга, его нужно для начала приобрести естественным на то путем..
Ровно так же как и настоящую Совесть..
И во вторых, сайт заражен вирусами..
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§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Очередная Ложь..Для того чтобы потерять друга, его нужно для начала приобрести естественным на то путем..Ровно так же как и настоящую Совесть..

В чём ложь? Что если нет друзей, то все такие собаки не очень хорошие? Или не мы ли сами в ответе за свои действия и совесть? Что то новое. :-x За подсказку с сайтом отдельное спасибо, не проверил. :-)
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12524
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
чём ложь? Что

В самом существовании сего друга..
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§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В самом существовании сего друга..

Ну это перебор, у меня тут по германии 3 друга на которых могу положиться, 2-ое Кустанайцы, ой Костанайцы ;-) один Карагандинец
Плюс в Костанае и Челябинске и под Рязанью, ещё пару, где я могу всегда нагрянуть. ;-)
И никакой лжи, хотя с некоторыми только по скайпу или ватсэпу общаемся больше. Кстати и у меня в гостях тоже были.

[Исправлено: elektron, 02.06.2018 - 18:50]
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12524
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
это перебор, у меня тут по германии 3 друга на которых могу положиться, 2-ое Кустанайцы, ой Костанайцы один Карагандинец

Мультик про тебя что ли?
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§ elektron
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мультик про тебя что ли?

Ну как видишь у меня то всё в порядке ;-)
это у тебя сомнения вроде Цитата:
112:
В самом существовании сего друга..
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