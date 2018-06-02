/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных могилах"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных могилах"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейскими Аркалыка проводится досудебное расследование в отношении 33-летней местной жительницы по факту распространения заведомо ложной информации, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.
Читать новость

* 112
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12524
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К нам бы на форум пришла и тусила бы тут, как некоторые неопределенного возраста..
Глядишь, злость на жизнь из за одиночества или других личных проблем, уходила бы через написание каких то комментариев..
И психолога не надо никакого, все делает за него форум..
Профайл

* 112
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12524
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне реально помогло..
Пришел сюда когда то, несчастный и одинокий, разочаровавшийся в людишках вокруг..
Перед написанием первого комментария, поблагодарил Била Гейтса за его хлеб насущный и попер в интернет, к другим таким же..
Так тут и остался и не нужно никаких васапов..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10685
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Перед написанием первого комментария, поблагодарил Била Гейтса за его хлеб насущный и попер в интернет, к другим таким же..

В голос!
Профайл

* Сыкымы
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.06.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
...и не нужно никаких васапов...

Ну да, Вотсапп - мессенджер адресный, все люди из твоих контактов прочитают/прочитали твой бред, да и заблокируют/уже заблокировали твой контакт, и не перед кем больше"выёживаться".
Цитата:
112:
Так тут и остался

А здесь раздолье, "театр одного актёра"...
Профайл

* 112
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12524
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы: театр


Весь Форум наш - театр,
В нем женщины, мужчины - все актеры:
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той. Сперва - Земляк
Блюющий с ревом на руках у мамки.. .

Потом - плаксивый Сыкымы с какой то сумкой,
Умыт до глянцу, нехотя, улиткой
Ползущий в форум. А затем тут Медный
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь бровок Валентина..
А затем - здесь Маркс

Чья речь всегда проклятьями полна,
Обросший бородой, как леопард,
Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
Готовый славу бренную искать
В борьбе со спекулянтом Добринцовым,
Который тут
С брюшком округлым, где каплун запрятан,
Со строгим взором, стриженой бородкой,
Пословиц мудрых и примеров кладезь,
- Так он играет роль.
Шестой же возраст -
Уж точно наш любимый тощий Юджин
С очками на носу и с сумкой с боку,
В штанах, что с юности берег, - широких
Для ног иссохших; мужественный голос
Сменяется опять дискантом детским,
У Йенга ищет он всегда поддержку..
Ну, а последний акт,
Конец столь странной пьесы с именем - наш Форум,
Второе детство, полузабытье
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего....

Вильямс Шукспир..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10685
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Весь Форум наш - театр,

Ба! Да ты поэт!?
Профайл

* Сыкымы
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.06.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех почти упомянул и в конце, как обычно, себя не забыл
Цитата:
112:
полузабытье
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего....

Цитата:
Victor Yang:
поэт

Скорее, рифмоплёт и графоман, к тому же...
Цитата:
...Страдающий графоманией может сочинять «научные труды» в областях, в которых не разбирается, писать художественные произведения при полном отсутствии каких бы то ни было творческих способностей...].
Профайл

* 112
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12524
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Скорее, рифмоплёт и графоман


Я ни на что не претендую,
Лишь слога смыслом я чарую
Пример стараюсь показать
Чтоб не обидеть на прямую,
Я в души вам живописую
- Тырнета форумная рать..

Да, были люди в наше время..
Профайл

* таноми52
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.06.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами В ТОМ ЖЕ РАЗМЕРЕ"

Это как понять? Пять тысяч месяцев?
Профайл

§ elektron
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Цитата:"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами В ТОМ ЖЕ РАЗМЕРЕ"

Полагаю просто журналисты не так выразились, или им не совсем правильно объяснили.
дневное содержание или в данном случае исправительные работы (в день) как правило имеют расчётную составляющую, (ну предположим 250 тенге в день, точно не знаю, но есть такая составляющая). И от суммы будет и расчёт, или штраф или соответствующее количество дней ( при коэффициенте расчёта 250 за день, получим 5000 разделить на 250, 20 дней)
Адвокат Seviriya точно знает, что почём. Дождёмся комментария ;-)

[Исправлено: elektron, 02.06.2018 - 17:43]
Профайл

* таноми52
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Полагаю просто журналисты не так выразились, или им не совсем правильно объяснили.



Нет, elektron,

это точная цитата из Уголовного кодекса РК "Статья 274. Распространение заведомо ложной информации
1. Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

2. То же деяние, совершенное:
...

3) с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Месячный расчетный на 1918 г. - 2405 тенге х на 5 000 : ну и какие работы, и в какой срок это покроют?
Профайл

§ Медный
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2343
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ползущий в форум. А затем тут Медный
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь бровок Валентина..

Хехе. мы о тебе чего то не знаем? Стихи то твои.
А о Валентине я не припомню чтобы вздыхал :lol:
Как обычно, что не выдумал то переврал, тьфу. Хоть народ посмешил, и то хорошо

а вообще это вроде как флуд

[Исправлено: Медный, 02.06.2018 - 23:27]
Профайл

* Сыкымы
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я ни на что не претендую,

На УП ты претендуешь
И мявкнуть лишний раз - пасуешь...
Цитата:
112:
Лишь слога смыслом я чарую

И бан схватить теперь очкую...
Цитата:
112:
Пример стараюсь показать

Таких примеров нам не нать...
Цитата:
112:
Чтоб не обидеть на прямую,

Нуууу....ты и раньше не блистал...
Цитата:
112:
Я в души вам живописую

Мозги всем нам уж заклепал...
Цитата:
112:
Тырнета форумная рать..

Да ты ж тут первый, твою м***ь...
Профайл

§ elektron
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Месячный расчетный на 1918 г. - 2405 тенге х на 5 000 : ну и какие работы, и в какой срок это покроют?

Наверное 2018г.?
Да сложненько однако как то описано :-x
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 4
Всего: 108

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх