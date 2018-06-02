Цитата: Горожанин_kst:

Времена другие, в степи города и сёла уже стояли, а немец рвался к Каспию и нефти, Караганде, к ресурсам. Прошёл бы немец через нас как нож через масло, и

Прошел бы как нож по маслу, не задев жизненно важных органов..

Главный орган у нас людские потери..

27 миллионов официально против 6ти! миллионов..

Мне плевать на Каспии и всякие там Москвы..

Зато обошлись бы меньшей кровью..

Не уничтожили бы столько ученых, конструкторов и просто крестьян в этой бойне и уж они то отстроили свою страну и не развалили бы ее..

Всех умных и талантливых уничтожили ведь..

Тут мне ближе восприятие Кутузова конечно же..