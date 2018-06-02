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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Времена другие, в степи города и сёла уже стояли, а немец рвался к Каспию и нефти, Караганде, к ресурсам. Прошёл бы немец через нас как нож через масло, и

Прошел бы как нож по маслу, не задев жизненно важных органов..
Главный орган у нас людские потери..
27 миллионов официально против 6ти! миллионов..
Мне плевать на Каспии и всякие там Москвы..
Зато обошлись бы меньшей кровью..
Не уничтожили бы столько ученых, конструкторов и просто крестьян в этой бойне и уж они то отстроили свою страну и не развалили бы ее..
Всех умных и талантливых уничтожили ведь..
Тут мне ближе восприятие Кутузова конечно же..
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Так что почтим всех Павших, но не пропустивших немца дальше

Еще одна маленькая ложь..
Не пропустивших немца..
Так какого рожна Сталин сделал все, чтобы пропустить немца к Москве?
Какого фига он устроил наглядную и обдуманную резню кадровых офицеров специальным образом перед войной?
Если бы он хотел, он остановил бы ее еще на подступах к Бресту..
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* Горожанин_kst
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

По лесам и степям не набегаешься в условиях современной войны. Вычислят и уничтожат. Чтобы победить надо упереться покрепче, и принять бой, по-мужски. Тебя так не учили? Ты же кыпшак, воин?
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
степям не набегаешься в условиях современной войны. Вы

Современной..
Очень сказано это в сильном будущем..
Афганистан, Вьетнам о чем говорят?
Супермощные державы отступили, в Афгане одна пустыня и пару горок..
Кстати, сколько сил и средств было брошено на Кавказ и людских потерь?
Хотя там терроризировали всю Россию несколько кучек боевиков?
Сколько их погибло и сколько молодых 18ти летних пасанят, которых кинули к ним в объятья?
Не все так просто, как ты говоришь, о пустынчх или про вмиг уничтожат..
Сирия тому пример..
Весь мир бомбит боевиков, уже и населения то там нет, супер, суперсовременным оружием сколько лет и что?
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