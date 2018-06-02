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§ NG.kz
Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники УВД Лисаковска 28 мая задержали троих мужчин, которых обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летнего студента колледжа. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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* 112
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора бы официально быть телерантнее к сексменьшинствам..
То, что мы своей ненавистью загоняем их в угол, плодов никаких не приносит..
Это как мужчине гетеросексуалу запретить женщину..
Он станет маньяком тогда, любой нормальный мужик..
Пора бы уже вскрыть эту проблему и разрешить им показываться на людях вплоть до официальных браков между мушчиной и мушчиной, женщиной и женщиной..
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§ kbkz1980
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3640
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты статью вниматьльно читай.
А то бла-бла устроил на свою любимую тему.
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* Горожанин_kst
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Это недолюди насильственные действия совершили. Не вкурил?
А теперь представь, не приведи Господь, завтра с твоим ребёнком подобное?! Думай прежде чем ляпнуть!
Надеюсь этим выродкам на зоне обоснуют всё через задний привод.
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* 112
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это недолюди насильственные действия совершили. Не вкурил?

Нет.
Это вообще не касаемо..
Привел пример.
Сделай вне закона отношения между мушчиной и женщиной.
И ты просто ужаснешься изощренности как тех, так и других..
Проблема сексменьшинств именно в этом, в невозможности открыто и как бы по любви действовать, боясь того, что наше примитивное общество не поймет их..
Вот и насилуют и убивают на сексуальной почве..
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* Горожанин_kst
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Что мешало этим троим "любить" друг друга хоть до одури и кровавых мозолей?! Кто б им чего сказал?! Они парня снасиловали! Выродки!
А ты пуржить вздумал о забитости сексменьшинств
??! К чему это здесь? Тему близкую нашёл? Не пугай меня, брат. Или не брат ты мне?!)

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.06.2018 - 20:53]
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* 112
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Что мешало этим троим "любить" друг друга хоть до одури и кровавых мозолей?! Кто б им чего сказал?! Они парня снас

Уже сказал.
Наша общая не толерантность, то есть нетерпимость к геям, которые из за запрета секса между собой вынуждены совершать насильственные акты..
Что, мало примеров, когда не геи, которые в меру своих эмоциональных или физических комплексов насилуют женщин?
У них хоть есть выбор, у гетеросексуалов, пойти в кабак наконец, снять интересный объект..
У геев выбора совсем нет..
Вот потому то я за свободу выбора геям, за толерантность..
И этот парень возможно бы не пострадал, будь у геев выбор..
Ни в коем случае не оправдываю данных людей, но дело тут не совсем чисто к тому же..
И еще рано загодя делать выводы..
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§ Обликоморале
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Обликоморале


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Сообщений: 4609
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Включи логику, у этих троих насильников между собой выбор был если что.
Совсем тебя по любимой теме понесло.
Что очень даже раскрывает твои предпочтения.
Нормальный мужик не когда не будет защищать пи-пи-пи.
Тем более насильников.
И не надо тут это пропагандировать.
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* Горожанин_kst
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты даже не подозреваешь (а может и подозреваешь, кто знает?) но этих неформалов полно вокруг, и у них есть свои методы распознавания и общения, группы Интернет в помощь. Мы просто не "в системе". Один сотрудник "болен" этим, и никаких проблем с общением не испытывает.
Почему "болен"? Потому что надо вещи своими именами называть. Это извращение, болезнь. Природой заложена человеку определённая половая функция, главная, продление рода. Всё прочее- извращение.
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* 112
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Ты даже не подозреваешь (а может и подозреваешь, кто знает?) но этих неформалов полно вокруг, и у них есть св

Вот именно..
И они втихую так же насилуют..
Кто ж заявит и сознается?
Но вот когда выйдут из тени, этого будет гораздо меньше..
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