Цитата: 112:

нам в далеком советском прошлом лгали по полной..

И да, я ждал коммунизма в 2000м..

Тебе обещали наступление коммунизма в 2000-м году??? Вот она - твоя маааахонькая ложь. Никто, ни один твой учитель, не мог тебе этого ПООБЕЩАТЬ!. Да, учителя говорили: " Мы и вы коммунизм не застали, ну может ваши внуки застанут...". Но 100%-ных обещаний не слышал никогда.

Цитата: 112:

Что собственно и было в Великую Отечественную, когда миллионы советских крестьян погибли ради лжи..

Это о чём?