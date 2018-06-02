Цитата: Горожанин_kst:

Что мешало этим троим "любить" друг друга хоть до одури и кровавых мозолей?! Кто б им чего сказал?! Они парня снас

Уже сказал.

Наша общая не толерантность, то есть нетерпимость к геям, которые из за запрета секса между собой вынуждены совершать насильственные акты..

Что, мало примеров, когда не геи, которые в меру своих эмоциональных или физических комплексов насилуют женщин?

У них хоть есть выбор, у гетеросексуалов, пойти в кабак наконец, снять интересный объект..

У геев выбора совсем нет..

Вот потому то я за свободу выбора геям, за толерантность..

И этот парень возможно бы не пострадал, будь у геев выбор..

Ни в коем случае не оправдываю данных людей, но дело тут не совсем чисто к тому же..

И еще рано загодя делать выводы..