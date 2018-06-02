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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ alex_60
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Иванов это кто?
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фейкометы, энта понятно.
Но страшней всего толпа, которая на них ведется.
Вот это бяда.
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все. Иногда в школе устраивались диспуты на эти темы

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31182?1527924310


Но тем не менее нам в далеком советском прошлом лгали по полной..
И да, я ждал коммунизма в 2000м..
Может ложь пришла с нами оттуда, вместе с Ивановыми Марксами?
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, в России нашли как с этим боротся.
Да и не только с этим.
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может эта ложь , та ма-ахонькая ложь, что в нас вселили в советское время, выросла до эдакого Монстра современной Лжи?
Иванов, давай будем откровенны и не пытаться делить на "раньше ложь махонькая", а сейчас большая..
Ложь она прежде всего ложь..
Солгав единожды по мелочи когда то в детстве, ты предашь когда то верного товарища в бою..
Что собственно и было в Великую Отечественную, когда миллионы советских крестьян погибли ради лжи..
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§ Сыкымы
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Сыкымы


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Сообщений: 142
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.06.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
нам в далеком советском прошлом лгали по полной..
И да, я ждал коммунизма в 2000м..

Тебе обещали наступление коммунизма в 2000-м году??? Вот она - твоя маааахонькая ложь. Никто, ни один твой учитель, не мог тебе этого ПООБЕЩАТЬ!. Да, учителя говорили: " Мы и вы коммунизм не застали, ну может ваши внуки застанут...". Но 100%-ных обещаний не слышал никогда.
Цитата:
112:
Что собственно и было в Великую Отечественную, когда миллионы советских крестьян погибли ради лжи..

Это о чём?
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§ Сыкымы
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.06.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати, в России нашли как с этим боротся.

Вы серьёзно? 8-)
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Тебе обещали наступление коммунизма в 2000-м году??? В

Мне учительница на Уской, царствие ей небесное, обещала что в 2000м году настанет коммунизм и все будет бесплатно..
И давай не будем.
Она свято в это верила, верила лжи и обучала сама того не ведая, этой маленькой лжи еще в 1977м году..
И мы представляешь, ей верили, как верили в свою мать, в своего отца..
И мы даже не готовились, окончив уже школу в 1987м году, ни к чему такому, когда коммунисты нас предадут..
А все из за такой вот маленькой лжи..
Ты в каком году был во втором классе?
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Это о чём?

Это я о бесполезной битве за Ржев, когда погибло два миллиона крестьян с шашками на конях против пулеметов и танков..
В результате который немцы по тихому оставили ночью и не понесли вообще никаких потерь..
Не знал?
А ведь генералитет не пошел туда на конях, он сидел в теплом месте и спокойно смотрел на эту мясорубку, ничего не придумывая и не делая..
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* Горожанин_kst
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Она не была бесполезной, бездумное и бездарное командование-возможно имело место. Но сражение не было бесполезным, там была скована крупная группировка противника. Почти полтора года. А ведь могла пойти на Москву, уйди наши из-под Ржева также ночью без боя в тихаря. Или может тогда немец прошёл бы через Сталинград, и дошёл таки до Казахстана? А, Марик? История не терпит сослагательных наклонений, и ничего не было напрасным, если из этого извлечь правильный урок.

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.06.2018 - 20:46]
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* 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
История не терпит сослагательных наклонений, и ничего не было напрасным, если из этого извлечь правильный урок.

Наклонений нет.
Но пример спасения людей, простых необученных солдат с последующим эффективным уничтожением противника был ведь?
При чем тут Москва или Казахстан?
Ну войдут они в Казахстан и что увидят?
Как наши предки разгромили когда то самого Александруса?
Ну пошел он в наши степи..
Кого он тут увидел, со своим мощным войском, которое уже сбилось в кучу для наступления?
Никого..
Зато ночью, когда все войско отдыхало, кто то ниоткуда нападал, грабил, воровал ценные грузы..
Так элементарно мощное римкое войско наши предки размочили и он вынужден был идти в Индию и где то там нашел свою погибель..
Иногда просто нужно было думать, а не лгать Сталину, боясь потерять голову и обрекая миллионы людей да, на эти бесполезные смерти..
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Вот уже включил функцию лжи и фейкометства.
Под Ржевом погибло около 605000 и 100000 пропало без вести.( в течении полутора лет сражений за этот пацдарм)
Зачем так беззастенчиво накидывать?
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

ИА " Панорама", вам известно?)))
#2 решил проверить в действии.
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* Горожанин_kst
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Прости, Марик, но иногда ты просто баран.
Не римское войско, греческое, а до этого персидское, но не суть.
Времена другие, в степи города и сёла уже стояли, а немец рвался к Каспию и нефти, Караганде, к ресурсам. Прошёл бы немец через нас как нож через масло, и .рен бы кто ему здесь сопротивление оказал. Основные силы были в европейской части (с нашими джигитами в том числе), и резерв в Сибири, там бы и был последний бой. Так что почтим всех Павших, но не пропустивших немца дальше. И возблагодарим выживших Победителей.
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