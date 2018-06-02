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§ NG.kz
«Работай на экспорт - получишь все»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для предпринимателей это почти автоматически означает государственную поддержку в той или иной форме. Как говорят в Одессе, «любить желательно с деньгами». Для ТОО «Жас-Канат 2006», похоже, все складывается именно так. С любовью. И деньгами.
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§ 112
Re: «Работай на экспорт - получишь все»
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12492
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко фабрика раскрутилась и начала вполне официально продавать курей в кулечеках..
Расширилась как, территорию как расперло..
Кстати удобрения там можно найти из птицы, гонял туда, для дач, бесплатно..
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§ 112
Re: «Работай на экспорт - получишь все»
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12492
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, как то не верилось что с каких то заброшенных баз получится это..
Там фуры огромные с разных концов света стоят и грузятся и грузятся чем то..
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