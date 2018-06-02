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§ NG.kz
Председатель оргкомитета 15-го Евразийского медиафорума...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель оргкомитета 15-го Евразийского медиафорума Дарига Назарбаева на открытии мероприятия предложила вести борьбу с интернет-троллями и фейковыми новостями. Нужно ли ужесточить законодательство РК в сфере регулирования Интернета?
Результаты опроса

§ 112
Re: Председатель оргкомитета 15-го Евразийского медиафорума...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12492
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Проголосовал анонимно..
Кстати, на опрос регистрация не расппостраняется?
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