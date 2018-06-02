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§ NG.kz
ДТП на проспекте Абая в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об аварии на проспекте Абая, под мостом, недалеко от автовокзала, на редакционный WhatsApp "НГ" сообщила пользователь под ником Евгения.
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§ Козлов я
Re: ДТП на проспекте Абая в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.06.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,я тоже в это время проезжал,мальчика накрывали как раз. Назад через полчаса ехал- уже машин не было,но накрытый все еще лежал,синий мокик разбитый тоже,был красный шлем. Полиция охраняла.
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§ 112
Re: ДТП на проспекте Абая в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12492
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не готовы мы..
Тоже иногда еду и думаю, не взять ли вправо или влево, а потом бац, проскакивает водятел двухколесного транспорта между тобой и бордюром, каким то образом умудряясь не зацепить боковое зеркало..
А ему то нужно немного, небольшой толчок..
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