112 Re: ДТП на проспекте Абая в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12492

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:58 Не готовы мы..

Тоже иногда еду и думаю, не взять ли вправо или влево, а потом бац, проскакивает водятел двухколесного транспорта между тобой и бордюром, каким то образом умудряясь не зацепить боковое зеркало..

А ему то нужно немного, небольшой толчок..