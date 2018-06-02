112 Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12492

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:48 Пора бы официально быть телерантнее к сексменьшинствам..

То, что мы своей ненавистью загоняем их в угол, плодов никаких не приносит..

Это как мужчине гетеросексуалу запретить женщину..

Он станет маньяком тогда, любой нормальный мужик..

Пора бы уже вскрыть эту проблему и разрешить им показываться на людях вплоть до официальных браков между мушчиной и мушчиной, женщиной и женщиной..