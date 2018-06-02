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§ NG.kz
Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники УВД Лисаковска 28 мая задержали троих мужчин, которых обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летнего студента колледжа. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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§ 112
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12492
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора бы официально быть телерантнее к сексменьшинствам..
То, что мы своей ненавистью загоняем их в угол, плодов никаких не приносит..
Это как мужчине гетеросексуалу запретить женщину..
Он станет маньяком тогда, любой нормальный мужик..
Пора бы уже вскрыть эту проблему и разрешить им показываться на людях вплоть до официальных браков между мушчиной и мушчиной, женщиной и женщиной..
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§ kbkz1980
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3639
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты статью вниматьльно читай.
А то бла-бла устроил на свою любимую тему.
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