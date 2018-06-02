/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у казахстанцев - КРЕМЗК и ПП		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у казахстанцев - КРЕМЗК и ПП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подчеркивается, что участились факты незаконных запретов на съемку в торговых центрах, на рынках, в магазинах. Также сообщается, что потребитель вправе ссылаться на фото-, видеофиксацию как на средство доказывания факта приобретения товара.
Читать новость

§ 112
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я фотаю всегда свободно..
А иначе как?
Например какую банку томата взять из многочисленных банок по васапу..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10682
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я фотаю всегда свободно..
А иначе как?
Например какую банку томата взять из многочисленных банок по васапу..

Я как-то по видеосвязи подарок племяннице выбирал - это проще чем фотать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 87
Пользователей: 1
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх