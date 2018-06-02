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≡ Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных могилах"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных могилах"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейскими Аркалыка проводится досудебное расследование в отношении 33-летней местной жительницы по факту распространения заведомо ложной информации, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.
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§ 112
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К нам бы на форум пришла и тусила бы тут, как некоторые неопределенного возраста..
Глядишь, злость на жизнь из за одиночества или других личных проблем, уходила бы через написание каких то комментариев..
И психолога не надо никакого, все делает за него форум..
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§ 112
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне реально помогло..
Пришел сюда когда то, несчастный и одинокий, разочаровавшийся в людишках вокруг..
Перед написанием первого комментария, поблагодарил Била Гейтса за его хлеб насущный и попер в интернет, к другим таким же..
Так тут и остался и не нужно никаких васапов..
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§ Victor Yang
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10682
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Перед написанием первого комментария, поблагодарил Била Гейтса за его хлеб насущный и попер в интернет, к другим таким же..

В голос!
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§ Сыкымы
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.06.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
...и не нужно никаких васапов...

Ну да, Вотсапп - мессенджер адресный, все люди из твоих контактов прочитают/прочитали твой бред, да и заблокируют/уже заблокировали твой контакт, и не перед кем больше"выёживаться".
Цитата:
112:
Так тут и остался

А здесь раздолье, "театр одного актёра"...
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