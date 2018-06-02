Цитата: 112:

...и не нужно никаких васапов...

Ну да, Вотсапп - мессенджер адресный, все люди из твоих контактов прочитают/прочитали твой бред, да и заблокируют/уже заблокировали твой контакт, и не перед кем больше"выёживаться".

Цитата: 112:

Так тут и остался

А здесь раздолье, "театр одного актёра"...