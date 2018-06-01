alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12310





(Полноправные пользователи) Сообщений: 138

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:56 мои одноклассники. ездят в Голландию.

там дешевле говорят. даже из Кельна.

вот акима не понимаю.

на бензин тратисься больше на бензине.

семь бич пакетов на неделю, купленых в русском магазине.

ну умноженое на два.

ну лук свой.

нет,тут больше культурная программа.

я его понимаю. из деревни в город.

ну как с Красного Кордона в Кустанай.



[Исправлено: alex_60, 02.06.2018 - 14:03]



[Исправлено: alex_60, 02.06.2018 - 14:03]