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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3636
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.06.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 кусточка под окном? :-P :-P :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13909
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх,Лилли, земли бы соток шесть.
Было бы не 12 кустов... :lol: :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс,как у тебя на даче?


у нас уже десять дней дожди идут.
беспрерывно. даже за луком не хочу ехать.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.18 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Было бы не 12 кустов...


договорись кто там рядом у тебя. дом не строит.
засади картошкой, помидорами.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Viktor von Georg это ты?
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3636
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Занят он,сегодня ответственное мероприятие.
Суббота-поход в магаз :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Занят он,сегодня ответственное мероприятие.


ах, да. точно.
духи купил за 400 евро.
лучше бы десять смартфонов.
чтобы с маркетов фотки слать.

[Исправлено: alex_60, 02.06.2018 - 12:21]
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Суббота-поход в магаз

Народный немецкий традиций - "закупка" :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3636
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоррший традиций.
Раз сходил и всю неделю копеечку не тратишь
А то у нас ,беготня по вечерам
С чем бы вкусненьким чаёк попить
Или фруктик какой схомячить :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мои одноклассники. ездят в Голландию.
там дешевле говорят. даже из Кельна.
вот акима не понимаю.
на бензин тратисься больше на бензине.
семь бич пакетов на неделю, купленых в русском магазине.
ну умноженое на два.
ну лук свой.
нет,тут больше культурная программа.
я его понимаю. из деревни в город.
ну как с Красного Кордона в Кустанай.

[Исправлено: alex_60, 02.06.2018 - 14:03]

[Исправлено: alex_60, 02.06.2018 - 14:03]
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Страница 821 из 821«1...819820821
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