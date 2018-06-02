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≡ «Мы познакомились за немецким бешпармаком», - директор Центра культуры российских немцев презентовал книгу о Герольде Бельгере в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мы познакомились за немецким бешпармаком», - директор Центра культуры российских немцев презентовал книгу о Герольде Бельгере в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая презентация книги «Такая выпала стезя» прошла в Алмате, где большую часть жизни и прожил Герольд Бельгер. А сегодня, 1 июня, Владимир Ауман привез книгу в Костанай. Писатель работал над книгой 1,5 года.
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§ Kairat stayer
Re: «Мы познакомились за немецким бешпармаком», - директор...
Kairat stayer


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Сообщений: 17
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.06.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная новость!

Владимир Ауман: Не ожесточаться - это кредо нормального человека. Мир ведь состоит не только из тех, кто принял указ о депортации. Мир состоит из добрых людей. Казахи облегчили нашу участь, приняли нас в свою семью. У немцев в связи с этими событиями выработалось терпение, оно дало возможность уцелеть, выстоять и состояться как личность. Немцы впитали в себя русскую, казахскую культуру, это нас обогатило.

Гер ага, действительно не ожесточился, много хорошего сделал в своей жизни. В своё время он говорил, что у ссыльного-депортированного человека духовно-моральное состояние другое, тяжелее чем у обычных людей, трудные времена не мучали меня, наоборот сделали бойким и своенравным. Гер ага всегда говорил правду, вопрошал, кто меня научил говорить правду? Сам же отвечал: возможно сама жизнь, с детских лет находился в гонениях и под контролем. Оставил достойный след в письменной литературе, переводческом деле, на высоком уровне выполнил свой гражданский долг, низкий поклон и большой Рахмет Гер ага.
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§ alex_60
Re: «Мы познакомились за немецким бешпармаком», - директор...
alex_60


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Сообщений: 138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вячеслав АНДРЕЕВ.


фамилия не та.
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§ 112
Re: «Мы познакомились за немецким бешпармаком», - директор...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, не хает, как многие многие другие отъехавшие, которые выехали за 500 км от нас и учат и учат нас как жить..
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