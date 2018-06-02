Kairat stayer Re: «Мы познакомились за немецким бешпармаком», - директор... #1





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Регистрация: 28.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:02 Отличная новость!



Владимир Ауман: Не ожесточаться - это кредо нормального человека. Мир ведь состоит не только из тех, кто принял указ о депортации. Мир состоит из добрых людей. Казахи облегчили нашу участь, приняли нас в свою семью. У немцев в связи с этими событиями выработалось терпение, оно дало возможность уцелеть, выстоять и состояться как личность. Немцы впитали в себя русскую, казахскую культуру, это нас обогатило.



Гер ага, действительно не ожесточился, много хорошего сделал в своей жизни. В своё время он говорил, что у ссыльного-депортированного человека духовно-моральное состояние другое, тяжелее чем у обычных людей, трудные времена не мучали меня, наоборот сделали бойким и своенравным. Гер ага всегда говорил правду, вопрошал, кто меня научил говорить правду? Сам же отвечал: возможно сама жизнь, с детских лет находился в гонениях и под контролем. Оставил достойный след в письменной литературе, переводческом деле, на высоком уровне выполнил свой гражданский долг, низкий поклон и большой Рахмет Гер ага.