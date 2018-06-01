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≡ "Нормально сделать, не воровать ничего здесь!" - Назарбаев о программе "7-20-25"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Нормально сделать, не воровать ничего здесь!" - Назарбаев о программе "7-20-25"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить прозрачность реализации программы "7-20-25".Он напомнил, что раньше для оформления квартиры в кредит требовалось почти 50 процентов от стоимости жилья.
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§ 112
Re: "Нормально сделать, не воровать ничего здесь!" -...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы дешевле было оплачивать.

Смею с этим не согласиться в полной мере..

[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.06.2018 - 09:49]
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§ Vital
Re: "Нормально сделать, не воровать ничего здесь!" -...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5594
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

А че означет эта картинка, когда переходишь по ссылке Марика?
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§ Медный
Re: "Нормально сделать, не воровать ничего здесь!" -...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.06.18 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Нормально сделать, не воровать ничего здесь!"

а вон там, можно? :-x я в глубоком задумье
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§ Обликоморале
Re: "Нормально сделать, не воровать ничего здесь!" -...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.18 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При Сталине ворье валило лес, а сейчас его не воровать упрашивают. Хехъ и мдя.
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§ Universer
Re: "Нормально сделать, не воровать ничего здесь!" -...
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 02.06.18 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а вон там, можно? я в глубоком задумье

Елбасы сказал, что только здесь нельзя.
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§ 112
Re: "Нормально сделать, не воровать ничего здесь!" -...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже те, кто взял единственное арендное жилье, умудряются сдавать его..
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