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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ alex_60
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Иванов это кто?
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фейкометы, энта понятно.
Но страшней всего толпа, которая на них ведется.
Вот это бяда.
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все. Иногда в школе устраивались диспуты на эти темы

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31182?1527924310


Но тем не менее нам в далеком советском прошлом лгали по полной..
И да, я ждал коммунизма в 2000м..
Может ложь пришла с нами оттуда, вместе с Ивановыми Марксами?
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, в России нашли как с этим боротся.
Да и не только с этим.
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может эта ложь , та ма-ахонькая ложь, что в нас вселили в советское время, выросла до эдакого Монстра современной Лжи?
Иванов, давай будем откровенны и не пытаться делить на "раньше ложь махонькая", а сейчас большая..
Ложь она прежде всего ложь..
Солгав единожды по мелочи когда то в детстве, ты предашь когда то верного товарища в бою..
Что собственно и было в Великую Отечественную, когда миллионы советских крестьян погибли ради лжи..
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