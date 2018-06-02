112 Re: ИВАНОВ: Функция лжи #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12478

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:32 Может эта ложь , та ма-ахонькая ложь, что в нас вселили в советское время, выросла до эдакого Монстра современной Лжи?

Иванов, давай будем откровенны и не пытаться делить на "раньше ложь махонькая", а сейчас большая..

Ложь она прежде всего ложь..

Солгав единожды по мелочи когда то в детстве, ты предашь когда то верного товарища в бою..

Что собственно и было в Великую Отечественную, когда миллионы советских крестьян погибли ради лжи..