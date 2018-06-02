Алиса Re: "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4137

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:08 Цитата: kbkz1980:



Но все же - хороша ложка к обеду. Учитывая как у нас все обесценивается на ходу - даже если и выплатят - то их "ценность" уменьшиться может в разы. Не удивлюсь если по дороге что-то "потеряется", уменьшится, кому в карманчик случайно попадет/завернет частично .....