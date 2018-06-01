Victor Yang Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в... #19





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 08:50 Цитата: Горожанин_kst:

тепло меряют калориями замеряя температуру носителя на входе и выходе.

Там ещё один параметр есть - объём. Если бы просто температура была - не стоил бы этот счетчик так дорого.



Цитата: Добринцофф:

Да здравствует центральное отопление ,самое совершенное экономичное и передовое отопление в мире!

Я за него.

В одном стояке 5-этажного дома содержится где-то 200 литров воды. При цене даже 300 тг/кубометр, слив стояка обойдётся в 60 тенге. Это так много? А центральное отопление наиболее дешёвое, хоть и менее удобное. Хотя, когда все поголовно поставят себе регуляторы на радиаторы и утеплят трубопроводы в подвалах - отопление централизованно будет незачем отключать - каждый будет регулировать по необходимости - хоть летом, хоть весной. Главное - плати.