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≡ "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти полгода не получает выплаты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти полгода не получает выплаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Александра Колядина, за победу на Паралимпиаде от акима Костанайской области он получил миллион тенге, но они уже потрачены. Несколько месяцев он живет на средства, которые ему перечисляют из ДШНК и СР - Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва.
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§ yudjin
Re: "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5336
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
впрочем как всегда... заслуженная победа утонула в равнодушии и бюрократизме...
а ведь сколько было восторга от телеграмм и встреч с первыми лицами до баннеров на улицах...
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§ Алиса
Re: "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4137
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.06.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а ведь сколько было

и ждем каких-то порывов от молодых ... ))
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§ kbkz1980
Re: "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3634
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря вы так,выплаты призовые всегда перечислялись спортсменам.Извиняюсь,что заглядываю в чужой карман,но машину вручили мульон тоже,ничего страшного если 3 мес с основными призовыми подождал.
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§ Vital
Re: "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5594
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.06.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Я тоже не прнял о чем шум. Щас парню перечислят 250 000 баксов. Я б даже год посидел без зарплаты. Вроде все в норме сумма то немаленькая, видимо процесс тоже не быстрый.
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§ Алиса
Re: "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4137
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.06.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Но все же - хороша ложка к обеду. Учитывая как у нас все обесценивается на ходу - даже если и выплатят - то их "ценность" уменьшиться может в разы. Не удивлюсь если по дороге что-то "потеряется", уменьшится, кому в карманчик случайно попадет/завернет частично .....
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§ kbkz1980
Re: "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3634
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Но все же - хороша ложка к обеду.

У нас самые большие призовые,
А может к траппу сразу чумадан с деньгами ми подвезти :lol:
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