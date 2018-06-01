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§ NG.kz
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В теплокомпании считают, что летом в многоэтажных домах расходуется тепловой энергии больше, чем это следует из суммарных показаний индивидуальных счетчиков горячей воды, установленных в квартирах.
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§ Добринцофф
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6063
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.06.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здравствует центральное отопление ,самое совершенное экономичное и передовое отопление в мире!
Бывалый ты где?твой выход
:lol:
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§ yudjin
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5336
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.06.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Бывалый ты где?твой выход

он не может пройти регистрацию... то ли партия не велит, то ли IQ не позволяет ;-)
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§ Медный
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.06.18 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
она вроде литрами меряется, или тепловой энергии, она уже совсем по другому считается?

Я могу лишь опираться на свой малый опыт средней школы и жизни. горячая вода занимает больший объём, холодная меньший. :-) так как жидкости при нагревании расширяются, а при охлаждении сужаются.
а что они хотят кроме ещё одного "обоснованного" отъёма денег сделать я не знаю.
Для уменьшения издержек и увеличения прибыли капиталист пойдёт на всё (это я не цитирую)
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§ Горожанин_kst
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1156
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.18 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Всё верно горячую воду меняют кубометрами в секунду(объемом), а тепло меряют калориями замеряя температуру носителя на входе и выходе. Как Солодов решил совместить коня и трепетную лань?

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.06.2018 - 08:08]
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§ Victor Yang
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10680
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
тепло меряют калориями замеряя температуру носителя на входе и выходе.

Там ещё один параметр есть - объём. Если бы просто температура была - не стоил бы этот счетчик так дорого.

Цитата:
Добринцофф:
Да здравствует центральное отопление ,самое совершенное экономичное и передовое отопление в мире!

Я за него.
В одном стояке 5-этажного дома содержится где-то 200 литров воды. При цене даже 300 тг/кубометр, слив стояка обойдётся в 60 тенге. Это так много? А центральное отопление наиболее дешёвое, хоть и менее удобное. Хотя, когда все поголовно поставят себе регуляторы на радиаторы и утеплят трубопроводы в подвалах - отопление централизованно будет незачем отключать - каждый будет регулировать по необходимости - хоть летом, хоть весной. Главное - плати.
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§ Горожанин_kst
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1156
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Вот и поясни, Вить, это возможно, общедомовым счётчиком тепловым расход горячей воды мерить? Или дополнительный надо ставить?
Почему, предъявляя нам такие требования, не дают нам право индивидуально замерять потребляемое тепло на каждой батарее? Это ведь тоже реализуемо, есть такие счетчики, цена у них подъёмная. Тогда и посчитаемся.
А ещё не мешало бы и температуру на выходе из крана горячей воды замерять, ещё более антересные расчёты получатся.
Если уж пошёл футбол, то в обе воротины.

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.06.2018 - 09:23]
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§ Victor Yang
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10680
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Почему, предъявляя нам такие требования, не дают нам право индивидуально замерять потребляемое тепло на каждой батарее?

Тут дело не в праве, а чисто технический момент - старые системы отопления не рассчитаны на поквартирный учёт.
Цитата:
Горожанин_kst:
это возможно, общедомовым счётчиком тепловым расход горячей воды мерить?

Смотря какой счетчик. Но я думаю, у большинства возможно.
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§ Горожанин_kst
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1156
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Или карманы тепловиков "не рассчитаны"?)))Им такие расчеты черном по...
Не хочешь в яму попасть-не копай её другому.
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§ Victor Yang
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10680
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Или карманы тепловиков "не рассчитаны"?

Если ты имеешь ввиду распределитель тепла - то, я думаю, для них ещё не подготовлены нормативы - без них этот прибор только для честных людей - коэффициент количества секций, типа радиатора и т.д. - это всё может меняться хозяевами в свою пользу. И, кстати, если в квартире были "нарощены" секции - не факт что поквартирная выйдет дешевле.
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