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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1662
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.06.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Насчет того, что я тебя "обдолбал"?

А вот перевирать слова - нехорошо! За это и спросить можно. Жёстко.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12471
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
перевирать слова - нехорошо! За это и спросить можно. Жёстко.

Я не перевирал..
Или слово Задолбал и Обдолбал как то имеют разный смысл?
Докажи..
И да, спрашивай, но не здесь..
Моя личка открыта и мой адрес не Советский Союз.
А вполне конкретное место..
Милости просим..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1662
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.06.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я не перевирал..
Или слово Задолбал и Обдолбал как то имеют разный смысл?
Докажи..

Вот и ты мне напиши в личку разницу слов задолбал и обдолбал. В твоём понимании, исходя из уровня своего интеллекта. Сподоблюсь увидеть...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12471
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот и ты мне напиши в личку разницу слов задолбал и обдолбал.

Ты интересный..
Раз ты уш завел тему, на людях специальным образом, ты и объясни так же на людях, в чем разница?
Обо все другом разумеется в личку, как и обещал дам и номер телефона и все остальное, только не нужно тут понты специальным образом гнать, руководствуясь какой то группой лиц, которым просто интересно, но которые в реальности тебе и руки не подадут, когда тебе будет тяжело..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12471
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, научись правильно формулировать вопрос..
А то что это - Ты обдолбал тут всех?
- И прошу ответить на вопрос, че слинял?

Я как должен ответить?
Не зная что такое обдолбал или задолбал?
Это вообще как?
И потому поясни на своем личном примере, как это, чувствовать себя "обдолбанным"?
И чем Обдолбанность отличается от Задолбленности?
Ты между прочим это сказал, и для начала прошу пояснить значения этих слов..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12471
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, может ты сказал Задолбал..
И требуешь что твое слово не Обдолбал..
Но вот я разницы практически не улавливаю..
Чем отличается Задолбанный от Обдолбанного?
Просвети меня глупыша?
Тогда я извинюсь искренне и честно и соглашусь с тем, что я кого то, а ты сказал - Всех, Задобал и они , эти Все, чувствуют себя какими то Задолбанными..
И потом..
Кто они такие - Все?
Кто чувствует себя таковыми, можешь конкретно Указать?
Мне и перед ними извиниться?
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.06.18 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
после регистрации

Я Вас архисерьёзно приветствую :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4604
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.18 - 02:57
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 768 из 768«1...766767768
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