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§ NG.kz
Проспект Абая весь в трещинах.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы узнать почему весь проспект Абая в трещинах, которые уже заделывают битумно-щебёночной смесью. Ведь этому покрытию даже нет года. Кто принимал работы, кто делал всем известно...
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§ yudjin
Re: Проспект Абая весь в трещинах.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5335
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.06.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
почему весь проспект Абая

а пусть салкеновы отвечают... и тот, кого они лабызают.
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§ Медный
Re: Проспект Абая весь в трещинах.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.06.18 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура вы где? Вы наверное заявите? что должно быть обращение к вам? Наверное это должен сделать заказчик работ.... акимат
Акимат вы где? Акимат, кто вам должен об этом написать? видео прислать? Запрос сделать? Акимат надо думать всё устраивает

#Куда смотрит Акимат?
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§ Обликоморале
Проспект Абая весь в трещинах.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4604
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.18 - 02:11
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