Цитата: Горожанин_kst:

она вроде литрами меряется, или тепловой энергии, она уже совсем по другому считается?

Я могу лишь опираться на свой малый опыт средней школы и жизни. горячая вода занимает больший объём, холодная меньший. так как жидкости при нагревании расширяются, а при охлаждении сужаются.

а что они хотят кроме ещё одного "обоснованного" отъёма денег сделать я не знаю.

Для уменьшения издержек и увеличения прибыли капиталист пойдёт на всё (это я не цитирую)