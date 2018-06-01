/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В теплокомпании считают, что летом в многоэтажных домах расходуется тепловой энергии больше, чем это следует из суммарных показаний индивидуальных счетчиков горячей воды, установленных в квартирах.
Читать новость

§ Добринцофф
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6063
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.06.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здравствует центральное отопление ,самое совершенное экономичное и передовое отопление в мире!
Бывалый ты где?твой выход
:lol:
Профайл

§ yudjin
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5335
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.06.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Бывалый ты где?твой выход

он не может пройти регистрацию... то ли партия не велит, то ли IQ не позволяет ;-)
Профайл

§ Медный
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.06.18 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
она вроде литрами меряется, или тепловой энергии, она уже совсем по другому считается?

Я могу лишь опираться на свой малый опыт средней школы и жизни. горячая вода занимает больший объём, холодная меньший. :-) так как жидкости при нагревании расширяются, а при охлаждении сужаются.
а что они хотят кроме ещё одного "обоснованного" отъёма денег сделать я не знаю.
Для уменьшения издержек и увеличения прибыли капиталист пойдёт на всё (это я не цитирую)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 56
Пользователей: 0
Всего: 56

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх