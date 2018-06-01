112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11511





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12471

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:21 И да, может ты сказал Задолбал..

И требуешь что твое слово не Обдолбал..

Но вот я разницы практически не улавливаю..

Чем отличается Задолбанный от Обдолбанного?

Просвети меня глупыша?

Тогда я извинюсь искренне и честно и соглашусь с тем, что я кого то, а ты сказал - Всех, Задобал и они , эти Все, чувствуют себя какими то Задолбанными..

И потом..

Кто они такие - Все?

Кто чувствует себя таковыми, можешь конкретно Указать?

Мне и перед ними извиниться?