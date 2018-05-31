Цитата: 112:

Я полагаюсь не на американский интернет, я полагаюсь на память и историю, которая дается не американцами..

Да я смотрю, ты вообще в какой-то параллельной реальности информацию черпаешь! Да и то, только после полторушечки-двух. А в остальное время, как Шрайбикус, бегаешь с фотоаппаратом.