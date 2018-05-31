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§ NG.kz
«Грация и Сила!» - полуфинал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» завершает конкурс «Грация и Сила!» для парней и девушек, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
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§ CrazyBeaver
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 31.05.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 человек вы бы могли уже отобрать и по этим голосам, а так конкурс тогда не правильно назван...
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§ Vital
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5593
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О. А почему за Алину Гончарову только один голос. Красивая же девушка. Щас я отправлю еще один. Ребята не обижайте девушку.
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