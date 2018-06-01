|Цитата:
112:
я на его передачах учился думать и мыслить
Не в коня корм.Цитата:
112:
учился думать и мыслить как он
Теперь понятно, откуда весь этот поток сознания. Мутный.Цитата:
112:
я опять повзрослел
В который раз? А по комментариям не скажешь...Цитата:
112:
Давай пример, ты идешь, идет кто то..
Вдруг внезапно он плюнул тебе в лицо, в лицо твоей жены, в лица твоих детей..
Твои действия?
Нужно быть толерантным и не обратить на это внимания?
Или ответить как то?
Плевками ответишь так же, уподобясь ему или врежешь, за что собственно будет суд?
Но тогда тебя осудят..
Значит плевками?
Какие-то у вас, гражданин, ассоциации, только вам понятные! Это вот вообще к чему было?!