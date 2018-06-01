112 Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12469

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:17 Из наших отмечу конечно же Сапу Мекебаева, которого раннее с упоением читал, но потом как то повзрослел и для меня статьи его стали не совсем актуальны, хотя конечно интересны..

Как кстати и с ранним Соловьевым Владимиром..

Профессионал высочайшего класса, я на его передачах учился думать и мыслить как он, отдавая свой профессионализм прежде всего Родине..

Не важно что он гражданин Соединенных Штатов или Израиля, важно как он внушал людишкам типа меня, что вы никто, вас звать никак, и только Я тут главный..

Кстати у меня в Майле в друзьях был..

Сейчас конечно он зациклился на патриотизме, я опять повзрослел и больше его не слушаю.

Но и на том спасибо..

Настоящих профи среди журналистов много думаю, почему то вспомнился фильм Ромовый дневник, или В Центре внимания, где журналисты раскрывают что то нехорошее о римской католической церкви и журналист там Уолтер Робинсон..

Педофилия то есть..

Вот там нужно врываться в их кабинеты..

Тут что?