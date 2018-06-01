112 Re: Международный день защиты детей отметили в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12471

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:01 Что то я не припомню такой промозглой октябрьской погоды..

Ну разве что ветер теплый..

Племяш кадет то готовился маршировать на площади, потом отменили и собрали в ДК..

Думаю какая разница то кадетам, Родину защищать нужно в любое время года и погоды.