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§ NG.kz
Международный день защиты детей отметили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Массовые мероприятия в честь детского праздника планировали провести в центре Костаная, под открытым небом, но из-за непогоды перенесли в ДК «Мирас». По этой же причине отменили парад детских и молодежных оркестров и ансамблей.
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§ 112
Re: Международный день защиты детей отметили в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12471
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я не припомню такой промозглой октябрьской погоды..
Ну разве что ветер теплый..
Племяш кадет то готовился маршировать на площади, потом отменили и собрали в ДК..
Думаю какая разница то кадетам, Родину защищать нужно в любое время года и погоды.
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§ Seviriya
Re: Международный день защиты детей отметили в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мы пошли на праздник летом, почему то в валенках, шел снег, было начало лета ИЮНЬ месяц
первое июня, дети достают валенки и варежки, кутаются в шарфы, простывают на теплом июньском солнце, вот как надо их защищать а мы то подумали :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ yudjin
Re: Международный день защиты детей отметили в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5335
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.06.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
мы пошли на праздник летом, почему то в валенках, шел снег,

вчкушка тяпнула штоль с сантехниками за праздник? ;-)
А бэлочку там, в 3-х соснах у ДК Юность , случаем не видела?

[Исправлено: yudjin, 01.06.2018 - 21:41]
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§ Seviriya
Re: Международный день защиты детей отметили в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
вчкушка

хех................ :lol:
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