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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. В публикациях СМИ и выступлениях на митингах, посвященных этой дате, зачастую вспоминают и о погибших от массового голода в начале 30-х годов прошлого столетия.
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1662
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.06.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я полагаюсь не на американский интернет, я полагаюсь на память и историю, которая дается не американцами..

Да я смотрю, ты вообще в какой-то параллельной реальности информацию черпаешь! Да и то, только после полторушечки-двух. А в остальное время, как Шрайбикус, бегаешь с фотоаппаратом.
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§ Сыкымы
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.06.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]112: Кстати так и не понял про Козырную карту.. Что имел ввиду тов. Шибаршин под ней?
Видать, не дано. От природы...
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Недаром ещё Цой пел:"В нашем прошлом - то ад,

Господи..
Так ты поддержал Горбачева..
Все.
С тобой ясно..
Цитата:
Ваш земляк:
Украина яркий тому пример.

Благодаря таким как ты, поддержавшим его, случилось и ровно это..
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Да я смотрю, ты вообще в какой-то параллельной реальности информацию

Ну не американцев же!
Как у тебя совести хватает идти против них на словах и в то же время верить в Их Историю, какую они тебе покажут?
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* таноми52
Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.06.18 - 22:51
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