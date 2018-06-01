Цитата: Ваш земляк:

Вот и ты мне напиши в личку разницу слов задолбал и обдолбал.

Ты интересный..

Раз ты уш завел тему, на людях специальным образом, ты и объясни так же на людях, в чем разница?

Обо все другом разумеется в личку, как и обещал дам и номер телефона и все остальное, только не нужно тут понты специальным образом гнать, руководствуясь какой то группой лиц, которым просто интересно, но которые в реальности тебе и руки не подадут, когда тебе будет тяжело..