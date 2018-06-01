Маркс Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в... #9





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 01.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:28 Самое интересное, что когда разрабатывают тарифы, то не стесняясь впихивают в них даже самые невпихиваемые потери, усушки, утруски, молоко за вредность и отдых начальства на гавайских пляжах. Потом благополучно забывают об этом и начинают к изобретенному давно велосипеду прикручивать дополнительные колеса.



Это все так называемые эффективные менеджеры, которые думают не о нормальной работе, а где бы чего урвать так, чтобы лохи только ушами хлопали, а сделать ничего не могли. Интересно, свои порывы они тоже будут учитывать отдельно или раскинут на всех потребителей? Это риторический вопрос, на него можно не отвечать.