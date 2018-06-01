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Настрой у тепловиков серьезный настолько, что они устанавливают теплосчетчики рядом с домами, которые отказались от этих приборов раньше. Таких в городе - 30. Специалисты КТЭК нашли возможность и размещают ОПУ за стенами зданий, в специальных камерах. Установили уже 62 счетчика. Использовать намерены только для контроля, перед отопительным сезоном демонтируют. - Но, возможно, за время работы приборов, потребители решат, что ОПУ им нужны. Тогда оставим, - отметил Солодов.
а это законно?
приведу аналогию. давайте мы будем отслеживать куда тратит деньги руководство КТЭК, ну это на годик, а там может им понравится, так и оставим (конечно я утрирую)