112 Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир... #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12459

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:43 В том что мы не любим футбол, эту деревянную технику, этих бойцов так сказать, профессионалов кстати, виновата наверно прежде всего система..

Если бы у нас постоянно рождались Блохины или Бастены, разве б мы не любили футбол наш, который должен быть был?

А вот теперь только надежда, на одного..

Рональдо вон ноги переломали, вышел и то биться с поломанными ногами, не смог..

Он плакал..

Команда выстояла и без него..

Да, они надеялись на него, но лишь только в разнице мячей, с которой они побьют соперника..

Это сила. Это дух прежде всего..

Ни какая то там Надежда..

Это прежде всего профессионализм каждого..