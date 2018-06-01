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≡ «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32760
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главные тренеры "Тобола" и "Кызыл-жара-СК" прокомментировали матч этих команд, который прошел в рамках 13-го тура чемпионата РК по футболу вечером 31 мая на стадионе "Центральный" в Костанае и завершился со счетом 0:1.
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§ 112
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12459
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Потому что есть Месси и он помоложе, значит поиграет подоль

Месси тоже старичок еще тот уже будет..
Ну на Неймара много ставят, на Салаха..
А Буфон просто гений, талант экстра класса, всего то меня на немного сладше..
Эх, где мои 40 лет..
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* kbkz1980
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3632
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.06.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И здесь 5 копеек вставит о себе.
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§ 112
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12459
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В том что мы не любим футбол, эту деревянную технику, этих бойцов так сказать, профессионалов кстати, виновата наверно прежде всего система..
Если бы у нас постоянно рождались Блохины или Бастены, разве б мы не любили футбол наш, который должен быть был?
А вот теперь только надежда, на одного..
Рональдо вон ноги переломали, вышел и то биться с поломанными ногами, не смог..
Он плакал..
Команда выстояла и без него..
Да, они надеялись на него, но лишь только в разнице мячей, с которой они побьют соперника..
Это сила. Это дух прежде всего..
Ни какая то там Надежда..
Это прежде всего профессионализм каждого..
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§ alex_60
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
alex_60


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Сообщений: 131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
много ставят, на Салаха..


любитель футбола.
ему руку сломали. в матче с Реалом.
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§ 112
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12459
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ему руку сломали. в матче с Реалом.

Рука не нога, три недели и пройдет..
Просто на ЧМ непонятно, очки то ему нужно набирать в борьбе за золотой ботинок с Месси или Рональду?
У Египтянина между прочим хорошие шансы в этой борьбе..
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§ 112
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12459
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то смотрел статистику, у Рональдо меньше игр просто, этим он может взять перед Салахом.
Но отдает пасов голевых мало, он Личность, то есть Эгоист.
Месси наоборот..
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§ 112
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12459
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Пает сломал ногу Роналдо и это не помешало ему быть лучшим игроком мира..
Так что рука это так себе..
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