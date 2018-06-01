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Куратор темы: drakon
* kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3632
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.06.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 кусточка под окном? :-P :-P :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13909
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх,Лилли, земли бы соток шесть.
Было бы не 12 кустов... :lol: :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс,как у тебя на даче?


у нас уже десять дней дожди идут.
беспрерывно. даже за луком не хочу ехать.
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Страница 821 из 821«1...819820821
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