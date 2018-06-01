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§ NG.kz
Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из Лисаковска получила выговор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32760
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конфликтная ситуация, возникшая между руководителем отдела строительства акимата Лисаковска Людмилой ЖАРКОВОЙ и редактором сайта Tobolinfo Александрой СЕРГАЗИНОВОЙ, сначала стала поводом для разбирательства в суде. Сегодня ее рассмотрели члены дисциплинарного совета.
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§ Seviriya
Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Александрой СЕРГАЗИНОВА плохой медиатор и психолог.

:lol:
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§ 112
Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12459
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня всегда интересовал вопрос, почему нам на протяжении вот уже 12ти лет, тов. Журналисты никогда ни на что не отвечают?
Они не должны как то, например за свою статью, за свое видение ситуации?
Просто написал, скинул фото с интернета, а там хоть трава ни расти?
Завтра я ворвусь к журналисту на работу с камерой и смартофоном, интересно, что он будет делать?
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§ Добринцофф
Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6062
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.06.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Завтра я ворвусь к журналисту на работу с камерой и смартофоном, интересно, что он будет делать?

Действительно довольно странная история.
Журналисты обманным путём проникли в кабинет,пытались снять всё на скрытую камеру и после этого виноватой оказалась гослужащая.
А что интересно мне будет , если я вот так проникну со скрытой камерой в кабинет к ОК,и потом выложу на ютуб без её разрешения нашу беседу?
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§ 112
Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12459
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
что интересно мне будет ,

Ну думаю никто из них внятно тут не ответит..
Конечно я Уважаю журналистов профессионалов, своего рода Стрингеров, об этом я узнал по одноименному фильму с Жейком Жиленхолом, но некоторые финты журналистов мне просто не по душе..
Из последних примеров какой то там Бобченков..
И ведь это считается профессионализмом..
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§ 112
Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12459
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парфенов, Осокин, Киселев, Татьяна Миткова, а Мариана Максимовская что вытворяла...
Один из последних выпусков, я с упоением смотрел как она была у господина Кадырова..
Нет, она не врывалась, она вела Профессиональную передачу о Рамзане Ахматовиче Кадырове и задавала не очень удобные вопросы порой..
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§ 112
Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12459
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из наших отмечу конечно же Сапу Мекебаева, которого раннее с упоением читал, но потом как то повзрослел и для меня статьи его стали не совсем актуальны, хотя конечно интересны..
Как кстати и с ранним Соловьевым Владимиром..
Профессионал высочайшего класса, я на его передачах учился думать и мыслить как он, отдавая свой профессионализм прежде всего Родине..
Не важно что он гражданин Соединенных Штатов или Израиля, важно как он внушал людишкам типа меня, что вы никто, вас звать никак, и только Я тут главный..
Кстати у меня в Майле в друзьях был..
Сейчас конечно он зациклился на патриотизме, я опять повзрослел и больше его не слушаю.
Но и на том спасибо..
Настоящих профи среди журналистов много думаю, почему то вспомнился фильм Ромовый дневник, или В Центре внимания, где журналисты раскрывают что то нехорошее о римской католической церкви и журналист там Уолтер Робинсон..
Педофилия то есть..
Вот там нужно врываться в их кабинеты..
Тут что?
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